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Лію Ахеджакову вигнали з театру через антивоєнну позицію

17:27 8 лютого 2023
Лія Ахеджакова

Знамениту акторку Лію Ахеджакову, яка різко засудила російсьу агресію та переказала на потреби української армії 10 тисяч доларів особистих заощаджень, вигнали з її рідного театру «Современник». Там 84-річна зірка театру та кіно пропрацювала майже 50 років. Як повідомила Лія Ахеджакова, звільнили її за наказом керівництва. Актрису прибрали з усіх постановок.

«Мене попередив директор, що мене більше в репертуарі не буде на вимогу розгніваних якихось людей, які пишуть йому листи, і департамент культури підтвердив, щоб мене прибрали з репертуару театру. Сиджу та плачу. Я все розумію, знаю, хто це пише, хто це організовує, але зробити нічого не можна», — розповіла артистка.

Нагадаємо, в росії переслідують тих, хто критикує кремлівську владу та виступає проти війни.

Раніше блогера Ніку Білоцерковську засудили заочно до 9 років позбавлення волі за «фейки про російську армію». За такою ж статтею винесли вирок й журналісту Олександру Невзорову. Йому дали 8 років колонії.

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