Російський суд засудив до 9 років колонії блогера Вероніку Білоцерковську за «фейки» про армію

Басманний суд Москви заочно засудив кулінарного блогера Вероніку Білоцерковську, яка засудила російське вторгнення в Україну та критикує кремлівську владу, до 9 років колонії за статтею про «фейки про російську армію».

Ніка стала однією з перших, кого офіційно звинуватили за новою статтею Кримінального кодексу росії. Білоцерковська, родом із Одеси, давно живе у Франції. Своїм підписникам, а це понад 1,3 млн фоловерів, вона розповідає правду про війну в Україні, показує реальні кадри та закликає зупинити кровопролиття.

Ці публікації стали приводом для порушення кримінальної справи. Суд визнав інформацію про «вчинення збройними силами росії вбивств дітей, бомбардування пологового будинку, лікарні в Маріуполі та вбивство мирних жителів у Бучі свідомо хибною».

Білоцерковська, як завжди, з гумором відреагувала на черговий плювок російської влади та зазначила, що пишається бути у списку порядних людей.

«Що дивно — найбільше за цією чудовою статтею. Відчуваю, з одного боку, здивування, а з іншого, звичайно, пишаюся. Яка ж я, бля, небезпечна!» — написала Білоцерковська в Інстаграм.

Передплатники підтримали її у коментарях.

Нагадаємо, російська влада наклала арешт на майно Білоцерковської в раші і додала її до списку іноземних агентів.

Раніше у Росії винесли вирок відомому опозиційному журналісту Олександру Невзорову. Його заочно засудили до 8 років позбавлення волі.

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