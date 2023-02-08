Росіяни розпиляли на дрова одне з найстаріших дерев України, що відновлювало чоловічу потенцію

Україна захищається від армії варварів, вважає бригадний генерал Роман Полько. На жаль, росіяни ще й ще раз це підтверджують. У Запорізькій області вони знищили одне з найстаріших дерев України. Останнє дерево з дубового гаю, яке колись пощадив Нестор Махно та яке, як вважалося, було здатне відновлювати потенцію чоловікам, пустили на дрова.

«Ще одна жертва окупантів. Дуб-патріарх у селі Терпіння Мелітопольського району Запорізької області. Вік — близько 600 років. Обхват — 6 метрів, висота 40 метрів. Були. В кінці минулого року окупанти з місцевими колаборантами спиляли його на дрова. Відповідатимуть», — повідомила у фейсбуці ветеранка АТО журналістка Олена Білозерська.

Вік дерева вчені справді оцінюють у 450−600 (а дехто вважає — 800, що робить його старшим від Запорозького дуба) років, воно мало статус ботанічної пам'ятки природи. Цей дуб — «останній з могікан», він лишився від великого дубового гаю, що ріс тут багато століть. Під ним, за переказами, з місцевими духоборами зустрічався Олександр І. І він — єдине дерево з гаю, яке не пустили на дрова махновці, що тут колись зимували (щоправда, більшість дерев була вирубана до них).

Кілька років тому у дуба відчахнулася нижня бокова гілляка, та на її місці прилаштували ікону блаженної Матрони, що принадило до дерева прочан, які відвідують знамениті місцеві цілющі джерела неподалік від дуба. Та й саме дерево вважалося цілющим: його кора, за твердженнями місцевих жителів, відновлювала потенцію чоловікам. Щоб цю кору не обдирали, сільрада розпорядилася навіть обнести дуб парканом і замикати його на ніч.

Спеціалісти доглядали за деревом, у 2010 році йому пролікували дупло й сподівались, що воно переживе ще багато поколінь. Та російська окупація все змінила, паркан і ікона дерево не врятували. Місяців зо два тому його спиляли й пустили на дрова. За даними ria-m.tv, в околицях Мелітополя окупанти вирубають дерева для свого обігріву. І цей дуб за вказівкою росіян знищили місцеві колаборанти на чолі з жителем Терпіння Марченком на прізвисько Їжачок. Пеньок, що лишився від патріарха, навіщось обложили бутом.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», окупанти провокують екологічну катастрофу на Азові, засипавши річку Кальчик у Маріуполі.

Фото ria-m.tv

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