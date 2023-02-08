На окупованій частині Херсонщини обшуки та пограбування стали щоденними, від мешканців вимагають прийняти російське громадянство до березня, — Генштаб

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом доби російські окупанти завдали ракетний удару по цивільній інфраструктурі Слов’янська на Донеччині та 37 авіаційних ударів, зокрема, по населенному пунті Чернігівщини.

За даними Генштабу ЗСУ, рашисти також здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Берислава та Комишан Херсонської області. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України.

У свою чергу авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 21 удар по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.



«В Новотроїцькому Херсонської області окупанти проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення. В першу чергу це стосується тих, хто працював в українських державних установах та відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу. Також загарбники погрожують, що особи, які до березня не отримають російські паспорти, автоматично підпадатимуть під фільтраційні заходи. А у населених пунктах Громівка, Чаплинка, Мала Кардашинка, Зелене, Чулаківка та Нововолодимирівка Херсонської області, російські окупаційні війська проводять щоденні обшуки, безчинства та грабежі місцевих жителів. Викрадають побутову техніку, телефони та усі цінні речі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що станом на ранок середи, 8 лютого, втрати особового складу рашистів перевищили 134 тисячі вбитими.

Фото Генштабу ЗСУ

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