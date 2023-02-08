«Рух» вибив міланський «Інтер» із Юнацької ліги УЄФА

У середу, 8 лютого, команди U19 львівського «Руху» та донецького «Шахтаря» провели перші офіційні матчі у 2023 році, зігравши у 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Львів'яни, які лідирують цього сезону в чемпіонаті України серед юнацьких команд, зустрічалися з міланським «Інтером». Італійська команда була явним фаворитом у протистоянні, яке пройшло в польському місті Стальова-Воля, але підопічні Віталія Пономарьова змогли чинити гідний опір. У першому таймі «Рух» відкрив рахунок, але після перерви суперник перехопив ініціативу та відігрався. У підсумку, основний час завершився внічию — 1:1 (Панченко, 30 — Еспозіто, 52), і доля путівки до 1/8 фіналу вирішувалася в серії пенальті, в якій краще себе проявили львівські футболісти, пройшовши до наступного раунду турніру.

«Рух»: Герета (Ванівський, 90+2), Кітела, Слюбик, Холод, Роман, Сапуга, Підгурський, Русяк, Столярчук, Добрянський (Касарда, 68), Панченко (Квас, 81).

Донецька команда проводила свій поєдинок проти одноліток із хорватського «Хайдука» на виїзді, у Спліті, де на попередніх стадіях господарі забивали своїм суперникам по три м'ячі — азербайджанській «Габалі» (3:0) та албанській «Аполонії Фієр» (3:1). Підопічні Оскара Ратулутри, на відміну від попередніх суперників сплітчан, пропустили лише один м'яч і мінімально поступилися — 0:1 (Вушкович, 82; на 87-й хвилині у «Хайдука» вилучений Вушкович, на 90+5-й — Роспутько у «Шахтаря»), вилетівши з турніру.

«Шахтар»: Твардовський, Дрозд, Савченко, Фарина, Булеза, Роспутько, Ющенко (Янович, 59), Лосенко, Сігєєв, Глущенко (Пушкарьов, 82), Погорілий.

Додамо, що в інших матчах 1/16 фіналу було зафіксовано такі результати: «Янг Бойз» (Швейцарія) — «Зальцбург» (Австрія) — 2:3, «Хіберніан» (Шотландія) — «Борусія» (Дортмунд, Німеччина) — 1:2, «Генк» (Бельгія) — «Ювентус» (Італія) — 0:0 (серія пенальті — 4:3), АЗ (Алкмаар, Нідерланди) — «Айнтрахт» (Німеччина) — 5:0, МТК (Угорщина) — «Аякс» (Нідерланди) — 0:1, «Панатінаїкос» (Греція) — «Порту» (Португалія) — 0:1.

До переможців 1/16 фіналу на наступному етапі турніру приєднаються ще вісім команд, які стали переможцями своїх груп основного раунду Юнацької ліги УЄФА: «Ліверпуль», «Манчестер Сіті» (обидві — Англія), «Атлетико», «Барселона», «Реал» (усі — Іспанія), «Спортинг» (Португалія), «Мілан» (Італія) та «ПСЖ» (Франція). Жеребкування 1/8 фіналу пройде 13 лютого у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що керівники «Руха» та «Дніпра-1» влаштували бійку після матчу чемпіонату України.

Фото ФК «Рух»

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