«Шахтар» і «Рух» дізналися суперників у плей-оф Юнацької ліги УЄФА

У вівторок, 8 листопада, після жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій визначилися пари 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА, в якій Україну продовжують представляти донецький «Шахтар» (U19) та львівський «Рух» (U19).

Донеччани оскаржать путівку до 1/8 фіналу у гостьовому матчі (7 або 8 лютого) з хорватським «Хайдуком», а суперником львів'ян, які проведуть поєдинок на своєму полі (швидше за все, у Польщі), став італійський «Інтер».

Інші пари 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА сформували:

«Янг Бойз» (Швейцарія) — «Зальцбург» (Австрія)

АЗ (Нідерланди) — «Айнтрахт» (Німеччина)

МТК (Угорщина) — «Аякс» (Нідерланди)

«Хіберніан» (Шотландія) — «Борусія» (Дортмунд, Німеччина)

«Панатінаїкос» (Греція) — «Порту» (Португалія)

«Генк» (Бельгія) — «Ювентус» (Італія)

Нагадаємо, що «Шахтар» (U19) на «Шляху представників ліг» поступився у підсумковій таблиці квартету лише мадридському «Реалу» і пробився до плей-оф з другого місця. На груповому етапі підопічні Оскара Ратулутри двічі обіграли однолітків з шотландського «Селтика» (2:1 та 1:0), взяли чотири очки у поєдинках з німецьким «Лейпцигом» (2:0 та 0:0), а також програли обидві зустрічі Королівському клубу (1:6 та 0:3).

Що ж до «Руха» (U19), то команда Віталія Пономарьова без жодної поразки на перших двох етапах турніру пройшла на «Шляху чемпіонів» польський «Заглембе» (1:0, 0:0) та турецький «Галатасарай» (3:1, 3:1).

Відзначимо, що безпосередньо до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА пробилися «Ліверпуль», «Атлетико», «Барселона», «Спортинг», «Мілан», «Реал», «Манчестер Сіті» та «ПСЖ».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у минулому розіграші Юнацької ліги УЄФА дійшло до 1/8 фіналу.

Фото ФК «Шахтар»

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