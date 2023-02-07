Диктатор-вбивця не готовий приймати ризиковані рішення, необхідні для досягнення його максималістських цілей щодо України. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

«Рішення путіна щодо України після його першого невдалого вторгнення 24 лютого 2022 року вказують на ймовірний розрив між його максималістськими цілями і готовністю приймати ймовірні ризиковані рішення, необхідні для їх досягнення. путін, ймовірно, виходив з хибного припущення, що російські війська можуть змусити Київ капітулювати без значних військових жертв, і розглядав російське вторгнення як обмежений і прийнятний ризик. Перехоплені російські військові плани, наприклад, показали, що Кремль очікував, що російські війська захоплять Київ за кілька днів, російські спецслужби, за повідомленнями, очікували, що українська армія зазнає краху, а кремлівські пропагандисти передчасно опублікували заздалегідь написану статтю, яка вихваляла «перемогу» росії 26 лютого 2022 року.

Повідомлення про те, що путін відкинув пророчі попередження Центрального банку росії в лютому 2022 року про вплив війни в Україні на майбутнє російської економіки в умовах жорстких західних санкцій, ймовірно, свідчать про те, що путін помилково вважав, що Захід не покладе на нього значні санкції у зв'язку з його вторгненням. Провал російських військ у битві за Київ, а разом з цим і воєнного плану Кремля, змусив путіна приймати складні рішення, оскільки Кремль вів дедалі дорожчу і затяжну конвенційну війну. Однак він, як і раніше, не бажає віддавати накази про складні зміни в російській армії і суспільстві, які, ймовірно, необхідні, щоб врятувати його війну".

За оцінкою ISW, Кремль і Міністерство оборони (МО) росії із запізненням впроваджують масштабні військові реформи і розглядають війну в Україні як затяжну і масштабну, але путін продовжує дотримуватися моделі стриманого ухвалення рішень.

«путін покладається на групу «цапів-відбувайлів», які публічно беруть на себе ризик замість нього і беруть на себе провину за російські військові невдачі і непопулярну політику. Президент рф дозволяє, а іноді і сприяє критиці російських мілітарних блогерів на адресу МО рф, щоб відвести провину від себе. путін неодноразово відкидав екстремістські пропозиції Держдуми, такі як легалізація в росії групи Вагнера або повна підтримка закликів до націоналізації майна росіян, які втекли з країни під час війни. Він також не зміг повністю підтримати ультранаціоналістичну риторику, яка природно випливає з його максималістських планів вторгнення в Україну, незважаючи на те, що він використовував деякі з її елементів у виправданні війни. Небажання путіна йти на ризики, безпосередньо пов'язані з його війною в Україні, вказує на те, що він, як і раніше, малоймовірно, піде на ядерну ескалацію або війну з НАТО.

путін також продовжує демонструвати, що він залишається розважливою людиною, яка приділяє значну увагу усуненню ризиків — навіть якщо його сприйняття ситуації, з якою він стикається, розходиться з реальністю. Таким чином, президент рф неодноразово ставив перед собою максималістські і нереалістичні цілі, закликаючи свій уряд і військових до їх досягнення, але утримуючись від прийняття дорогих рішень, яких, ймовірно, вимагатиме широкомасштабна і затяжна конвенційна війна, яку він розпочав".

Нагадаємо, що росія захоче захистити Крим за будь-яку ціну, адже це найбільша здобич путіна.

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