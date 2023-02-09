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Шоу-бізнес

Таким ніде не раді: виступ путініста Тарзана відмінили у Казахстані через його заяви про Україну

21:45 9 лютого 2023
Тарзан та Корольова

15 березня в Алмати було заплановано показ комедії «НеДитячі байки». Серед запрошених артистів було зазначено ім'я Сергія Глушка, більш відомого під псевдонімом «Тарзан», який одружений із співачкою Наташою Корольовою — уродженкою Києва. Російський шоумен і стриптизер — відомий прихильник війни в Україні. А його дружина у жовтні 2022 року заявила, що «Тарзан піде воювати, якщо йому прийде повістка». Влітку артист радив Заходу «взятися за підручники», заявивши, що «русскій мір завжди був, є і буде».

31 січня Тарзан звернувся з дивним повідомленням у соцмережах, закликавши землян «прокинутися».

«Що таке НАТО? Воєнізована банда вбивць розв'язала на Землі понад 30 збройних конфліктів. Під їхніми бомбами загинули сотні людей. Майбутнє Землі — світ без НАТО. Земляни, прокиньтеся!» — написав він.

Як повідомляють ЗМІ Казахстану, показ вистави намічався в театрі драми ім. Мухтара Ауезова, квитки на захід все ще доступні до продажу за ціною 8 тисяч тенге (646 грн — Авт.). Глушко мав виступити в ролі «могутнього філософа Ксанфа» (так йдеться в афіші заходу).

Проте у керівництві Казахського Національного театру драми ім. Мухтара Ауезова відреагували на оголошення про продаж квитків. Представники театру запевняють, що афіша була опублікована «без їхнього відома».

«Театр завжди проводить аналіз згідно зі своїм Статутом, і після всіх відповідностей укладає договір. У даному випадку, взаємовідносини двох організацій юридично не були оформлені. Рекламні заходи з іншого боку були здійснені без відома Театру» — йдеться у відповіді, пишуть ЗМІ.

Представники театру запевнили, що договір щодо виступу Тарзана не був підписаний. Виступу не буде.

Нагадаємо, що раніше в Алмати відмінили концерт путіністки Поліни Гагаріної.

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