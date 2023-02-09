Російські окупанти почали наступ в Луганській області. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, вони вказують, що на північний захід від Сватового помічено рух ворога, а на Кремінському напрямку спостерігається «максимальне загострення» через намагання російських військ прорвати оборону ЗСУ.

Для наступу залучено частини кількох дивізій.

«Підрозділи кількох полків 144 і 3 мотострілецької дивізії (20 загальновійськова армія, ЗВО) і полк 90 танкової дивізії, підтримувані частинами 76 повітряно-десантної дивізії і невизначеними підрозділами Південного військового округу ведуть наступальні операції», — відзначається у звіті.

На основі цих даних експерти прийшли до висновку, що дана ситуація — початок нового наступу росії. При цьому українські захисники не дають окупантам перехопити ініціативу в Луганській області, що може призвести до остаточної кульмінації на напрямку Сватове-Кремінна ще до повного захоплення російськими військами Луганської та Донецької областей.

«Ця кульмінація дасть для українських сил вікно можливостей, яке можна використовувати у власному контрнаступі», — підсумували аналітики.

Карта поточної ситуації на лінії зіткнення

Ключові висновки ISW:

війська рф продовжили наступальні дії на північний захід від Сватового та активізували наступальні операції поблизу Кремінної;

окупанти провели обмежені наземні атаки в районі Авдіївки-Донецьк та на заході Донецької області;

російські та українські війська продовжують дрібномасштабні перестрілки та розвідувальну діяльність у дельті Дніпра і на Кінбурнській косі;

ПВК «Вагнер» вдається до більш примусової тактики у своїй кампанії з вербування ув'язнених, можливо, у відповідь на зниження ефективності цієї кампанії.

Також повідомляється, що командування так званої «народної міліції «ДНР» взяло під контроль російський артилерійський батальйон, ймовірно, для підтримки зусиль, спрямованих на посилення деградованих сил «ДНР» перед наступом рф. Це може також свідчити про те, що російське військове командування, можливо, продовжує зусилля з інтеграції спеціальних формувань «днр» і «лнр» до складу збройних сил рф, але, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами.

Нагадаємо, що за прогнозами українських розвідників, російські окупанти підуть у наступ у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що нове наступ військ рф може початися в Харківській або Запорізькій областях.

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