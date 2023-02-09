Страшна трагедія під Києвом: 11-річний хлопчик провалився під лід і загинув

На Київщині у селі Білогородка сталася страшна трагедія — місцевий 11-річний мешканець провалився під кригу і загинув.

Все сталося напередодні, 8 лютого, повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Хлопчик пішов з дому в 15:30 і лише через три години батьки виявили, що дитина зникла.

Тіло учня третього класу знайшли вже під кригою місцевої водойми.

А ось у сусідній Бородянці трагедії на ставку вдалося уникнути. Там у 54-річного чоловіка стався напад, він скотився до берега ставка і об кригу травмував голову.

Врятувати постраждалого вдалося офіцерові поліції, який прибув за викликом — разом із місцевим мешканцем правоохоронець доставив 54-річного жителя Житомирщини на берег, а звідти його до лікарні забрала швидка.

Нагадаємо, раніше страшна трагедія мало не сталася на Полтавщині — там дідусь з п'ятимісячним онуком вирішив прогулятися по тонкій кризі.

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