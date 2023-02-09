«Ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно», — Байден про Україну

Сполучені Штати Америки допомагатимуть Україні та підтримуватимуть її стільки, скільки буде потрібно. Про це заявив президент США Джо Байден під час щорічного звернення до Конгресу, промову опублікувала пресслужба Білого дому.

«Я виступав у цій залі рік тому, всього через кілька днів після того, як володимир путін розв'язав жорстоку війну проти України. Кривавий напад, що нагадує про смерть і руйнування, яких зазнала Європа у Другій світовій війні. Вторгнення путіна стало випробуванням на століття. Випробуванням для Америки. Випробуванням для всього світу. Чи зможемо ми відстояти найосновніші принципи? Чи відстоюватимемо ми суверенітет? Чи відстоюватимемо право людей жити без тиранії? Чи станемо ми на захист демократії? Бо такий захист важливий для нас, бо він зберігає мир і не дає потенційним агресорам відкривати сезон полювання, щоб загрожувати нашій безпеці і процвітанню. Рік потому ми знаємо відповідь. Так, ми хотіли б. І так, ми це зробили. Разом ми зробили те, що Америка завжди робить найкраще. Ми повели за собою. Ми об'єднали НАТО і створили глобальну коаліцію. Ми виступили проти агресії путіна. Ми були разом з українським народом. Сьогодні до нас знову приєдналася посол України в США Оксана Маркарова».

Вона, додав Байден, представляє не лише свою країну, але й мужність свого народу.

«Пані Посол, Америка єдина в нашій підтримці вашої країни. Ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно. Американська нація працює заради більшої свободи, більшої гідності і більшого миру, не лише в Європі, а й скрізь».

Нагадаємо, російський ворог розпочав наступ у Луганській області, — аналітики ISW.

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