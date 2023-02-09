Українцям виплатять по 3 тисячі грн: хто може отримати допомогу в 2023 році

Українцям, які через війну вимушено залишили свої оселі і стали внутрішньо переміщеними особами, виплачують грошову допомогу. До цієї справи долучилися й міжнародні організації, здійснює фінансування й український уряд — по 2 тисячі гривень на місяць зможуть отримати дорослі, а 3 тисячі гривень призначені для дітей та осіб з інвалідністю.

Цього року право на виплати мають такі категорії осіб:

які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані рф;

мають непридатне для проживання або зруйноване житло та подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат;

які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту ушкодження чи знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, викликані агресією рф;

які отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;

особи, які повторно перемістилися з тимчасово окупованих або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лютого 2022 року.

Оформити виплати можна за допомогою державного порталу «Дія». Також українці, які мають статус ВПО можуть звертатися до органів соцзахисту населення, ЦПАУ або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, чи буде виплачуватись субсидія на тимчасово окупованих територіях та за яких умов можна не повертати кредит за майно, знищене в результаті бойових дій.

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