Телефонувати в ПФУ не потрібно: стало відомо, чи буде виплачуватись субсидія на тимчасово окупованих територіях

Громадяни України, у тому числі й переселенці, мають право отримувати субсидії на оплату послуг ЖКГ.

Втім, як пише «РІА-Мелітополь», мешканці тимчасово окупованого Мелітополя, які залишаються в окупації, а також ті, хто виїхав на підконтрольні території, житлову субсидію за січень не отримали.

З нового року призначення та нарахування субсидій відбувається через Пенсійний фонд України, гроші в бюджеті на це є. Але у січні відбувався перехідний період. Як пояснили редакції, січневу субсидію нараховано, але вона поки що не надійшла на банківські картки.

Мешканці, які залишилися на окупованій території, які торік отримували субсидію, отримуватимуть її й у 2023 році. Така сама ситуація і для тих, хто виїхав із Мелітополя та інших окупованих населених пунктів і має статус ВПО.

Для переоформлення не потрібно нікуди ходити і звертатися, це робиться автоматічно. Виключення може бути лише при вирішені індивідуальної проблеми. Щоправда, дата зарахування нарахованих коштів на банківські картки не озвучується.

Раніше у ПФУ зазначали, що субсидію на оплату комуналки можуть надати й на наднормову жилплощу.

Фото Pixabay

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