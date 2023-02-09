Українцям почали виплачувати гроші від чеської гуманітарної організації: як отримати 6600 грн

Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримувати матеріальну допомогу від міжнародних організацій.

Чеська гуманітарна організація «Людина у біді», яка почала працювати в Україні з 2003 року, почала видавати допомогу 6600 грн. Гроші виплачуватимуть через «ПриватБанк», повідомили у фінустанові.



Отримати допомогу у розмірі 2220 гривень на одну особу за багатоцільовою програмою можуть:

- ВПО з зони бойових дій;

- українці, які втратили житло або у яких пошкоджено житло;

- мешкають поблизу лінії фронту;

- особи, що надають притулок для ВПО.

Допомога буде виплачуватись протягом 3 місяців по 2200 грн до липня поточного року.

Таким чином, українці можуть одержати 6600 грн.

Кошти будуть нараховані на карти, зареєстровані у Міністерстві соціальної політики через платіжну систему PrivatMoney. Якщо немає рахунку у цьому банку, прийде SMS з номером грошового переказу.

Виплати через платіжну систему PrivatMoney з контрольним номером можна отримати у банкоматі у відділенні ПриватБанку, Приват24, ВЗГ, або за телефоном підтримки клієнтів 3700 — на картку ПриватБанку.

Подробиці можна дізнатися за телефоном гарячої лінії: 800 210 174. Також приймаються звернення за електронною адресою: hotline. [email protected]

Чеська гуманітарна організація «Людина у біді» (People in Need) розпочала свою роботу в Україні у 2003 році та розгорнула проєкти у 23 областях України з початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. «Людина у біді» допомагає постраждалим від війни, надаючи необхідні продовольчі та промислові товари, засоби гігієни, допомагає у відновленні житла, надає психосоціальну підтримку та грошову допомогу.

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