«Питання часу»: в ГУР розповіли, чому в країні-агресорі обов’язково буде бунт

На росію чекає зміна режиму шляхом людського бунту. І це буде саме стихійний бунт, а не осмислений протест, оскільки в рф немає громадянського суспільства.

Про це сказав в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Всі сценарії путіна лягають на підготовлений ґрунт. Це народ, який сотні років жив у рабстві, там інституційно немає ані демократичних практик, ані досвіду спротиву», — впевнений Юсов.

На його думку, на якомусь етапі в рф ціни на нафту дозволили прогодувати населення, для багатьох цього виявилося достатньо, а решту або видавили з країни, або посадили до в'язниць.

«Але бунт все одно буде. Це питання часу… Якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест, яким був в Україні Майдан — з цінностями, з конкретними вимогами й розумінням для чого. Оскільки суспільства там (в рф. — Авт.) немає, то це буде не протест, а бунт, який зрештою так чи інакше закінчиться зміною режиму та переформатуванням у самій російській федерації», — прогнозує Юсов.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов не виключив, що після війни росія може розвалитися на декілька суб'єктів. В Офісі президента також вважають, що процес розпаду путінського режиму розпочнеться після двох-чотирьох серйозних поразок у війні.

Фото DW

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