Голова української розвідки генерал-майор Кирило Буданов заявив в інтервʼю Washington Post, що цього року росія зосередиться на захопленні більшої території у східній частині Донецької та Луганської областей. За його словами, відновлення наступу з боку її військ, дислокованих на півночі України, в Білорусі, малоймовірне, і є лише спробою відволікти і розділити війська Києва. Він також сказав, що «ми повинні зробити все, щоб Крим повернувся додому до літа». Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що вступ українських військ до Криму, в який росія незаконно вторглася і анексувала в 2014 році, може підштовхнути президента путіна до застосування ядерної зброї, Буданов відповів: «Це неправда. І Крим буде повернутий нам. Все почалося в Криму в 2014 році, і там же все і закінчиться».

«Це тактика залякування, — додав він — росія — країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Нанесення ядерного удару призведе не просто до військової поразки росії, а до розпаду росії. І вони це дуже добре знають».

Серед інших тверджень Крила Буданова — те, що путін невиліковно хворий на рак і має численних двійників.

«Це відкрите питання, чи це справжній путін зараз», — сказав Буданов.

Він настільки впевнений у своїх розвідданих, що час від часу відкриває папку, додає видання, щоб назвати точні цифри — «приблизно 326 000 російських військових», які зараз воюють в Україні, або що у росії залишилося лише 9 відсотків запасів далекобійних ракет «Калібр».

За словами людини, близької до Буданова, було щонайменше 10 замахів на нього. Через те, що йому загрожує смерть, він веде обережний спосіб життя, але ризиковані операції все ще залишаються його коником. Кирило Буданов живе у своєму офісі. Він рідко з'являється на людях. У його кабінеті цілодобово грає класична музика — можливо, це захист від будь-яких спроб підслухати те, що відбувається всередині, повідомляє Washington Post.

Нагадаємо інтерв’ю «ФАКТАМ» Героя України, першого заступника голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, генерал-лейтенанта ЗСУ Михайла Забродського: «На місці російських воєначальників я б в жодному разі ніякого результату їхньому керівництву не гарантував».

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