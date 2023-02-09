Навіть після важкого поранення знову повернувся на фронт: щемлива історія про українського героя, життя якого забрала ворожа куля

На війні із російським окупантам на Донеччині загинув 42-річний воїн Андрій Барилюк з Івано-Франківська. Трагічну звістку повідомили на сторінці місцевого «Пласту».

«З 1994 року Андрій був пластуном гуртка «Шершні», учасником пластових акцій, мандрівок. Пройшов курінний табір «Мандрівка в Австралію».

Після школи навчався в професійному технічному училищі № 8 за деревообробною спеціальністю. Згодом проходив строкову армійську службу в м. Євпаторія АР Крим. Після строкової служби, близько двох років служив на військовому аеродромі у Івано-Франківську. Далі працював у різних міських підприємствах та магазинах, де професійно займався столярством та збором меблів".

З початком повномасштабного російського вторгнення в березні 2022 року Андрій Барилюк добровільно зголосився до війська. Був старшим солдатом в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Збройних сил України.

«Брав участь у бойових діях в лісових масивах Житомирської області, аж до відступу російських військ у квітні 2022 р. Опісля з підрозділом повернувся до військової частини для перепідготовки, навчань та здобуття досвіду. Згодом влітку направлений зі своїм підрозділом до Лисичанська Луганської області, де потрапив в оточення і виходив з боями. В серпні отримав поранення від розриву гранати під містом Бахмут. Внаслідок чого переніс декілька операцій з видалення осколків із легень, рук та ніг. Деякі уламки в ногах так і залишились. Проходив тривалу реабілітацію і в січні 2023 року знову повернувся на фронт».

Загинув воїн у боях поблизу Бахмута. Поховали його на Алеї військової слави міського цвинтаря в Чукалівці. У героя залишилась 17-річна донька Яна.

Нагадаємо, на війні загинув тренер з боксу, старший солдат Збройних сил України Олександр Воробйов.

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