Прослужив лише кілька місяців: ворожий обстріл обірвав життя українського захисника

У Кирнасівці на Вінниччині в останню путь провели загиблого захисника Миколу Лисенка. Він служив механіком-водієм 2 розвідувального відділення 1 розвідувального взводу розвідувальної роти військової частини А 7015. Загинув під час бойового завдання на Донеччині. Бійцю було 36 років…

«Микола — звичайний сільський чоловік. Після школи навчався у Немирівському будівельному училищі, працював будівельником, потім був призваний на військову службу у ЗСУ, — повідомляє Тульчинська територіальна громада. — У 2008 році Микола одружився, разом з дружиною Оленою виховували сина та доньку. 3 2019 року чоловік почав працювати водієм, проте плани на мирне та безтурботне майбутнє зруйнувала повномасштабна війна».

13 вересня минулого року Микола Лисенко був мобілізований. А вже 27 січня 2023 року біля населеного пункту Часів Яр Донецької області внаслідок обстрілу отримав поранення, несумісні з життям.

«Він пішов захищати територіальну цілісність нашої країни, як справжній чоловік і повернувся Героєм, але, на жаль, додому повернувся на щиті… Дорогами рідної Кирнасівки захисника пронесли крізь живий коридор. Тут він виріс, змужнів, тут йому всі близькі, тут його ще вчора зустрічали на колінах, а сьогодні проводжали в останню путь. Бійця поховали на кладовищі з усіма належними військовими почестями».

В нього залишились матір, дружина, син Сергій та дочка Поліна.

Нагадаємо, що в бою загинув ветеран АТО, який заради захисту країни повернувся з Чехії.

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