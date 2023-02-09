Зеленський про кремль: їм важливі лише гаманці, а 140 млн людей для них — тіла, що несуть зброю

Керівництву агресивної росії байдуже до звичайних громадян та їх життя. Кремлю важливі лише власні гаманці та прибутки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Європейському парламенті 9 лютого.

«Кремль абсолютно цинічно крок за кроком та рік за роком знищував те, що ми бачимо в основі нашої з вами Європи, цінність людського життя була повністю знищена і в рф, де для влади ніхто не має значення, окрім тих, хто всередині кремлівських стін — їх рідних та гаманців», — сказав глава Української держави.

Він додав, що для Кремля всі 140 млн росіян — лише тіла, які «здатні нести зброю в Україну, тримати інших в покорі, або тримати в покорі себе».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів перемовини з президентом Франції Емануелем Макроном та канцелром Німеччини Олафом Шольцом, а напередодні здійснив знаковий візит до Великобританії.

Фото Офісу президента України

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