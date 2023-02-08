Зеленський у Лондоні: Велика Британія навчить ще 20 тисяч українських військових, зокрема пілотів та морпіхів (відео)

У середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона. Про візит з міркувань безпеки заздалегідь не повідомлялося. Нагадаємо, так само було, коли Зеленський відвідав Вашингтон.

Програма лондонського візиту Зеленського включає переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, виступ у британському парламенті, аудієнцію з королем Чарльзом III. Зеленський також відвідає центр, де проходять навчання українські військовослужбовці.

Українського лідера до Великобританії доставив літак британських Королівських військово-повітряних сил. Він приземлився у лондонському аеропорту «Станстед».

Прем'єр-міністр Сунак особисто зустрів Зеленського в аеропорту.

«Візит президента Зеленського до Великої Британії — це свідчення мужності, рішучості та боротьби його країни, а також доказ непорушної дружби між двома країнами», — сказав Сунак.

Британський прем'єр у середу оголосив, що Лондон розпочне навчання українських пілотів польотам на винищувачах західного зразка. Це рішення свідчить про зміну позиції Британії щодо постачання західних винищувачів Україні. Раніше Сунак назвав такі постачання непрактичними. Однак тепер його думка змінилася.

Британія має намір розширити програму навчання українських військових та підготувати до бойових дій ще 20 тисяч осіб. Британські військові фахівці серед іншого навчатимуть і українських морських піхотинців.

Канцелярія прем'єр-міністра Великобританії повідомила, що Сунак також запропонує Києву засоби для завдання ударів на більш далеких відстанях, щоб завадити росії руйнувати українську критичну інфраструктуру. Про які саме засоби ураження йдеться, поки не говорять.

З лютого минулого року Велика Британія направила Україні військову допомогу на суму 2,3 млрд фунтів і стала другою за масштабами підтримки Києва державою після США. Британський уряд обіцяє, що цього року розміри допомоги будуть такими самими.

Британія також запровадила жорсткі санкції проти росії та прийняла понад 100 тисяч біженців з України.

У день прибуття Зеленського Лондон поновив свій список санкцій проти росії. Санкції введені «у відповідь на бомбардування України росією, що продовжуються, зокрема проти тих, хто допоміг путіну накопичити свої особисті статки, і компаній, які наживаються на військовій машині кремля», — йдеться в заяві уряду Британії.

Під нові санкції потрапили шість компаній, які постачають росії військову техніку та безпілотники, зокрема «Ростехкомплект», «Оборонлогістика» та російський розробник безпілотників ZALA Aero.

Список поповнився вісьмома росіянами, яких пов'язують з особистою владою та багатством путіна — це бізнес-омбудсмен Борис Тітов, нафтовий менеджер Микола Єгоров, власник пропагандистського медіа «Регнум» Сергій Руднов, Світлана Кривоногих та кілька інших бізнесменів.

Кривоногих — давня знайома путина, яка володіє часткою у банку «Росія». Російські незалежні ЗМІ називають її матір'ю позашлюбної дочки путіна.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що озброєння України є «єдиним шляхом до миру».

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