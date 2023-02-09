Готуються до будь-якого розвитку ситуації: США схвалили продаж Польщі HIMARS і боєприпасів до них

Державний департамент США затвердив можливий продаж Польщі пускових установок HIMARS і супутнього обладнання. Про це йдеться в заяві Агентства зі співробітництва у сфері безпеки Міністерства оборони США. Польща запросила закупівлю 18 пускових установок HIMARS, 45 ракет армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) і ракет системи керованого залпового вогню (GMLRS). Загальна вартість становить 10 мільярдів доларів.

Запропонований продаж, йдеться у листі, сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни — члена НАТО, яка є рушієм політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Польща має намір використати ці оборонні товари й послуги для модернізації своїх збройних сил і розширення їхньої спроможності зміцнювати оборону країни і стримувати регіональні загрози.

Головним підрядником буде компанія Lockheed Martin, Гранд-Прері, штат Техас. Наразі немає жодних відомих компенсаційних угод, запропонованих у зв'язку з цим потенційним продажем. Будь-яка майбутня компенсаційна угода буде визначена під час переговорів між покупцем і підрядником.

Реалізація запропонованого продажу вимагатиме від представників уряду США або підрядника поїздок до Польщі для проведення перевірок управління програмою з метою її підтримки. Очікується, що такі поїздки відбуватимуться приблизно двічі на рік — для підтримки розгортання обладнання та проведення тренінгів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Польща розгорнула масштабну ремонтну операцію, спрямовану на повернення пошкодженої української артилерії та бронетехніки на поле бою. Один з місцевих військових заводів працює практично цілодобово.

155

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram