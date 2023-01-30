Пощастило із сусідами: таємна польська ремонтна майстерня латає українську зброю

Польща розгорнула масштабну ремонтну операцію, спрямовану на повернення пошкодженої української артилерії та бронетехніки на поле бою. Один із місцевих військових заводів працює практично цілодобово, повідомляє The Wall Street Journal. Кожен з приблизно 400 працівників, що займаються складанням і виробництвом, а також будь-який відвідувач заводу, повинен бути громадянином Польщі. Процес перевірки нових працівників, незалежно від рангу, може тривати кілька місяців.

Ремонт кожної машини може зайняти до двох місяців у техніків.

Окрім ремонтних робіт у Польщі, механіки постійно контактують з технічними спеціалістами в Україні — багато з яких до війни були цивільними особами — і навчають їх за допомогою зашифрованих програм, як ремонтувати все, від танків до ракет.

Видання нагадує — 25 січня адміністрація Байдена оголосила про плани відправити 31 танк M1 Abrams в Україну, приєднавшись до європейських союзників, які відправлять до 100 танків Leopard 2 німецького виробництва. Польські офіційні особи заявляють, що очікують, що Abrams будуть відремонтовані в Польщі, в місті Познань, що робить його передовим в операції з технічного обслуговування. Польща також відіграватиме важливу роль у ремонті і технічному обслуговуванні Leopard, оскільки її оборонна промисловість має великий досвід роботи з цими танками.

«Можна з упевненістю стверджувати, що Польща є лідером в обслуговуванні техніки, яка використовується українцями на полі бою», — сказав Томаш Смура, експерт з військових технологій з Фонду Казимира Пуласького, незалежного аналітичного центру у Варшаві.

На заводі технічні фахівці працюють у три зміни цілодобово і постійно контактують з українцями на полі бою. Вони обмінюються інформацією про найкращі методи ремонту за допомогою зашифрованих повідомлень та додатку HelpDesk, який допомагає їм усувати несправності.

Польські механіки розповіли, що одного разу вони використовували чат-додаток, щоб навчити українського листоношу, який став солдатом, ремонтувати ракету.

Польські урядовці заявили, що незабаром майстерня може розширитися, щоб ремонтувати і обслуговувати техніку, вироблену за кордоном, але відмовилися деталізувати будь-які конкретні плани.

Нагадаємо про плани Іспанії відправити в Україну танки Leopard.

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