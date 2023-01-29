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Україна

Іспанія відправить в Україну танки Leopard: міністерка оборони назвала термін

18:57 29 січня 2023
Leopard

Мадрид відправить бойові танки Leopard 2 в Україну до весни. Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє RTVE, підтвердила цю новину невдовзі після того, як Німеччина заявила, що передасть танки Україні, яка потерпає від війни, і дозволить союзникам зробити те ж саме.

Маргарита Роблес уточнила, що танки Leopard 2, які перебувають на військовій базі в Сарагосі, будуть відправлені в Україну в найближчі місяці. Точну кількість вона не назвала.

«Йдеться не лише про відправку танків, але й про підготовку екіпажів та технічне обслуговування», — сказала пані Роблес.

Вадим Омельченко, посол України у Франції, 27 січня заявив: «На сьогоднішній день багато країн офіційно підтвердили свою згоду поставити Україні 321 важкий танк. Умови поставки варіюються в кожному конкретному випадку, і ми потребуємо цієї допомоги якомога швидше».

Нагадаємо, США оголосили про передачу нашій країні понад 30 танків Abrams та збільшили виробництво артилерійських снарядів для України в шість разів.

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