«Обов'язково відбудеться»: Григорій Решетник про зйомки нового «Холостяка»

Дванадцятий сезон романтичного реаліті «Холостяк» (СТБ), який закінчився дуже несподівано, став одним з найпопулярніших шоу минулого року. Відомо, що його зйомки було закінчено ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, а фінальний епізод було показано вже у січні 2023 року. Керівництво каналу поки не повідомляє про початки зйомок тринадцятого сезону. Однак постійний ведучий «Холостяка» Григорій Решетник запевнив, що він обов’язково відбудеться.

— Успіх попереднього «Холостяка» та обговорення його навіть після фіналу свідчить про те, що проєкт цікавий, популярний і його очікують навіть зараз, під час війни, — сказав «ФАКТАМ» Григорій. — Тож канал перебуває у процесі пошуку чергового героя. Якщо хтось має кандидатуру, пропонуйте. Але поки що незрозуміло за термінами, зйомки — це процес з різними локаціями, великою кількістю людей, подорожами. Щодо роботи над третім сезоном «Холостячки», то тут все складніше. За умовами проєкту, героїня має бути відомою особистістю, а її прихильності добиваються прості хлопці. Дочекаймося завершення війни і тоді повернемося до цього питання.

Раніше актор Артемій Єгоров в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розповів про зміни, яких зазнав під час великої війни.

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