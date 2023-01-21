«Я думав про іншу»: несподіваний фінал «Холостяка»

Відбувся завершальний ефір популярного романтичного шоу «Холостяк. Життя після проекту» (СТБ). Саме під час нього стає відомо, чи зберегла пара свої стосунки і після зйомок реаліті. Нагадаємо, що у фіналі Алекс Топольський — 12-й Холостяк — зізнався у коханні моделі з Києва Катерині Лозовицькій.

У записі ефіру брали участь найяскравіші учасниці сезону. Багато хто з них зараз не перебуває в Україні, залишивши країну після початку повномасштабного вторгнення росії. У США живуть Марина, Саша Мудра та Вікторія. Стало відомо, що Вікторія у 2022 році, за кілька місяців після того, як залишила шоу, познайомилася з американським бізнесменом і вийшла за нього заміж.

«Я абсолютно щаслива!» — зізналася Віка, спілкуючись з ведучім Григорієм Решетником відеозв'язком.

Марина, яка знаходиться в Лос-Анджелесі, сказала, що їй не подобаються американські чоловіки, і вона мріє скоріше повернутися до України. Після проекту дівчина потоваришувала з фіналісткою шоу Сашею Мудрою, яка зараз живе у Майямі.

«Алекс мене не вибрав, — сказала Саша. — Значить, йому не пощастило. З ним я була кардинально іншою людиною. У мене була симпатія, закоханість. Звичайно, була і конкуренція. Мені хотілося бути кращою за всіх».

Одна з найпопулярніших учасниць сезону Аліна з початком повномасштабного вторгнення росії вирішила залишитися в Україні та займається волонтерством. Не виїхала з країни і Саша Погорєлова, яка організує благодійні аукціони, збираючи гроші для ЗСУ.

У фіналі випуску до студії прийшла переможниця 12-го сезону «Холостяка» Катя Лозовицька. Григорій

Решетник одразу поставив їй головне зппитання: чи разом вони з Алексом.

«Ще до війни ми вирішили розійтися, — сказала Катя. — У нас виявилися різні бачення відносин. Розуміння того, як повинні поводитися чоловік і жінка. Я хотіла романтики, турботи, ініціативності, але цього не відчула. Мені стало не комфортно і почуття почали руйнуватися».

«Мені не вистачало енергії та пристрасті, — зізнався по відеозв'язку Алекс. — На жаль чи на щастя, але так сталося. Проте всі моменти я згадую з теплом. Ми розійшлися як дорослі люди».

Холостяк несподівано зізнався, що спогади про Сашу Мудру теж зіграли роль у його стосунках з Катею.

«Для мене це нова інформація!» — неприємно здивувалася Катя.

Алекс зараз перебуває на Балі, де розбудовує свій бізнес. Катя — у Києві працює як модель.

«Я вдячна проекту, — зізналася дівчина. — Я хотіла романтики, гарної історії. І все це отримала».

Нагадаємо, що телеведучий Григорій Решетник натякнув, що новим героєм романтичного реаліті «Холостяк» може стати відомий український футболіст Михайло Мудрік.

Фото СТБ

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