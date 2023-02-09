Російські варвари обстріляли Дніпропетровщину та Запоріжжя

Вдень у четвер, 9 лютого, російські війська знову обстріляли Дніпропетровську область. Били з важкої артилерії по Марганцю. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 будинків та чотири господарські будівлі, а також лінії електропередач, газопровід та водопровід.

Поранення отримали троє людей — 12-річна дівчинка та дві жінки. Постраждалих доставлено до лікарні.

Також під обстріл потрапила Запорізька область. Звуки вибухів було чути в обласному центрі. За даними ОВА, приліт був у полі біля села у Матвіївській громаді.

На щастя, жертв немає.

Нагадаємо, окупанти 39 разів атакували Херсонську область, били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Троє людей загинули, 4 поранені, серед них 15-річний підліток.

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