В Україні різко збільшилась кількість крадіжок автомобілів: експерти розповіли, як вберегти свою машину

В Україні почастішали випадки крадіжки транспортних засобів. Викрадають не тільки елітні авто. Найчастіше машини крадуть для розбирання, щоб можна було продати запчастини.

Згідно зі статистикою за 2022 рік, в Україні у півтора рази збільшилася кількість викрадень машин, пише UBR.ua.

Якщо соціальна ситуація погіршуватиметься, а поліція не зможе перешкодити новим викраденням, то кількість викрадень у майбутньому тільки зростатиме.

Фахівці рекомендують встановити сигналізацію на машину, яку краще використовувати у комплексі з іншими методами.

За типом розрізняють одно- та двосторонні види сигналізацій. Одностороння модель відрізняється простотою та доступністю, але вже застаріла. Двостороння модель надсилає інформацію про стан авто на спеціальний брелок, смартфон або планшет.

Стандартна сигналізація відстежує відкриття дверей, капота чи багажника. Однак вона не обов'язково спрацює, якщо у машину залізуть, розбивши скло. В цьому випадку допоможуть датчики удару. Вони також поділяються на одно- та двозонні (з регулюванням чутливості).

Наразі значну частину ринку займають європейські сигналізації Eurosec виробництва країн Балтії. Із встановленням ця марка коштуватиме 16 тисяч гривень. При цьому безкоштовно надається сервер терміном на 25 років, а обслуговування SIM-картки коштуватиме приблизно одну гривню на день.

«Ця марка обладнана 3D-датчиком, датчиком кута нахилу — коли він змінюється вже на 1% від підняття тим самим домкратом, система спрацьовує, а також датчиком переміщення», — розповів експерт.

Італійська модель Patrol line — цінна та якісна, але коштує дорожче. Чеський виробник Jablotron пропонує таку саму опцію, що й Eurosec. Також на ринку представлені Spetrotec та Starcom ізраїльського виробництва.

Експерти також рекомендують користуватися імобілайзером. Це електронний протиугінний девайс. З його допомогою авто буде знерухомлене, якщо зловмисник запустить двигун та спробує втекти. При віддаленні від власника на певну відстань кілька сотень метрів мотор просто заглухне.

Принцип дії простий: на брелок або спеціальну картку власника авто перестає надходити сигнал з самої машини.

Автомобіль буде заблокований, навіть якщо імобілайзер механічно пошкодити або вимкнути зовсім. Крім запалення, неробочою виявиться паливна система авто. Зараз звичайний імобілайзер є електронним пристроєм з дворівневою системою ідентифікації.

Імобілайзери поділяються на кілька типів, залежно від:

- способу активації — контактні та безконтактні;

- типу установки — заводські та додаткові;

- трансляції сигналу — статичні, динамічні (зі змінним кодом) та діалогові.

Слід зазначити, що статичний код набагато простіше для перехоплення чи злому.

На думку експертів, для захисту авто потрібен комплексний підхід. Сигналізація повідомить про можливість викрадення. Імобілайзер може додатково затримати навіть досвідченого викрадача на пів години.

Окрім встановлення охоронної системи, фахівці рекомендують «навісити» на авто приховані маячки, так звані GPS-мітки. Це дозволить встановити місцезнаходження машини, якщо її викрали.

Багато українців, їдучи на тривалий термін, хочуть убезпечити свою машину від крадіжки. Фахівці попереджають, що будь-яка сигналізація з'їдає акумулятор за один-два місяці, залежно від машини.

Можна налаштувати так, щоб сигналізація лягала у глибокий сон — коли машина прокинеться, сигналізація прокинеться теж.

Альтернативний варіант — платні паркування. Щоб машину неможливо було завести, водію слід зняти акумулятор.

Раніше «ФАКТИ» публікували рекомендації експертів з експлуатації автомобіля у зимовий період.

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