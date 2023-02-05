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Названо найнадійніші автомобілі з довговічними двигунами та мінімумом поломок

18:40 5 лютого 2023
Названо найнадійніші автомобілі з довговічними двигунами та мінімумом поломок

При придбанні авто слід звертати увагу не лише на окремі вузли і деталі, але й враховувати надійність авто даної марки. Автомобільні експерти iSeeCars склали рейтинг брендів, які з найбільшою ймовірністю подолають 200 000 миль.

Очолили рейтинг авто Toyota, оскільки 2% її машин проїжджають увесь заданий кілометраж, що вдвічі перевищує середній показник для всіх автомобілів, зазначає ресурс Твоя машина.

Що ж до надійності двигуна, тут першість тримають General Motors LS, Mercedes-Benz OM617 та Nissan RB26DETT. Слідом за ними експерти виділяють дизельний двигун BMW M57, двигун Lexus 1UZFE та Lexus 2UR-GSE.

Лідерами за витривалістю стали Lexus LS 400, Lexus RX 350, Acura TSX, Ford Escort, Subaru Outback, Audi A4, Volvo 850 та Hyundai Elantra.

Було складено і рейтинг надійності автомобільних брендів, згідно з яким в першу трійку увійшли автомобілі Кіа (рейтинг надійності — 95,8%), Mazda (95,9%) та Mitsubishi (96,9%).

А ось за частотою поломок «лідирує» Chrysler. У рейтингу Consumer Reports він вже три роки поспіль визнається найменш надійним автомобільним брендом.

Нагадаємо, напередодні експерти назвали 11 місць в автомобілі, які потрібно періодично змащувати взимку.

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