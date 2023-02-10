Президент росії володимир путін, незважаючи на невдачі в перший рік вторгнення в Україну, вирішив тягнути час, вважаючи, що українська держава і Захід «зношуються раніше рф», а також розраховуючи, що може «підірвати» Україну за столом переговорів. Зі свого боку, російська еліта дедалі більше занепокоєна тим, що путін «збожеволів», пише Bloomberg із посиланням на дані естонської розвідки. Там спрогнозували загострення конфлікту в Україні, де війна вирішуватиметься на полі бою, хоча і висловили оптимізм, що Київ врешті-решт переможе російські війська.

Каупо Росін, генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії, виступив з щорічним звітом, в якому зазначив, що путін, як і раніше, переконаний, що час на його боці, оскільки він використовує значні ресурси для підживлення своєї воєнної машини. За його словами, в той час як країни-члени НАТО нарощують поставки озброєнь, в тому числі бойових танків і потенційно військово-повітряних сил, Кремлю буде важко досягти своїх воєнних цілей.

«Я впевнений, що росія не зможе зламати Україну, — сказав Росін в інтерв'ю в Таллінні після детального обговорення доповіді 8 лютого. — Росіяни дійсно мають багато ресурсів, але російська економіка також зазнає ударів, тому тут важлива рішучість Заходу».

У звіті розвідки йдеться про те, що хоча росія навряд чи досягне якісного стрибка у своїй боєздатності, путіна не зупинять невдачі в перший рік вторгнення. Ключовим мотивом для нього є послаблення підтримки з боку союзників, таких як США і Організація Північноатлантичного договору.

«путін тягне час, вважаючи, що Україна і Захід виснажаться раніше, ніж росія, — йдеться у звіті. — путін думає, що може розбомбити Україну і посадити за стіл переговорів».

Минулорічна доповідь точно передбачала, що збройні сили диктатора-вбивці зможуть здійснити вторгнення у другій половині лютого. Навіть незважаючи на те, що російські військові планувальники були захоплені зненацька здатністю України захищатися і масштабами санкцій США і Європейського Союзу, уряд путіна не демонструє ознак слабкості і здатний застосувати інструменти пропагандистського імперіалізму, йдеться в доповіді.

«Україна повинна виграти цю війну, тому що якщо росія переможе, то ціна удару по західній безпеці буде значно більшою, ніж фінансовий внесок, який зараз робиться, — сказав Росін. — Російська еліта все більше стурбована тим, що путін з'їхав з глузду, але більшості з них не вистачає мужності зробити реальні кроки до змін. У потенційній постпутінській росії не існує жодного значного угруповання, яке б поділяло демократичні цінності».

Естонські розвідники назвали авторитарний режим путіна Радянським Союзом 2.0, без «нового Горбачова, не кажучи вже про Єльцина, на горизонті».

Нагадаємо, що Естонія віддасть Україні всі свої гаубиці для науки іншим країнам.

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