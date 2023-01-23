«Хочемо створити прецедент»: Естонія віддасть Україні всі свої гаубиці для науки іншим країнам

Після завершення засідання в рамках «Рамштайн», під час якого повідомлялося про нові пакети військовї підтримки України, в Естонії вирішили передати ЗСУ всі гаубиці калібру 155 мм.

«Хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб у інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні», — зазначив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

Естонський уряд ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро:

десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30;

тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;

сотні протитанкових гранатометів М2 «Карл-Густаф» із боєприпасами;

засоби підтримки артилерійських підрозділів.

Фото естонського посольства

В посольстві зазначили, що загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії. Також країна продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку бійцям Збройні Сили України.

Фото естонського посольства

Естонські дипломати висловили слова подяки союзникам, котрі приєдналися до Талліннської декларації та зобов’язалися колективно домагатися надання безпрецедентного набору дотацій, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України.

Тим часом в росії заявили, що у рф не буде посла в Естонії — країни представлятиме тимчасовий повірений у справах, і що Таллін також має відкликати свого амбасадора з москви, якого викликали до мзс через «рішучий протест у зв'язку з діями естонської влади». Офіційному Талліну закидали «тотальну русофобію» та «культивування ворожості» у відношенні росії, передає ВВС.

Зокрема, згадувалося, що 11 січня Таллін висунув москві вимогу скоротити число працівників російського посольства — з 1 лютого там зможуть працювати тільки вісім дипломатів (наразі — 21 дипломат) і 15 осіб адміністративного, технічного та обслуговуючого персоналу (наразі 23). В естонському МЗС заявив, що таким чином буде забезпечений паритет з числом працівників посольства Естонії в москві.

До речі, на знак солідарності з Естонією Латвия також понижує рівень дипвідносин з рф…

Нагадаємо, що уряд Нідерландів вирішив відправити в Україну дві пускові установки і ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, а у МЗС Німеччини заявили, що Берлін не заперечуватиме проти постачання танків Leopard Україні іншими країнами. Наразі у ФРН рішення щодо танків не ухвалене.

Фото зі сторінки посольства Естонії в Україні у соцмережах

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