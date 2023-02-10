Європу попередили про необхідність подальшого скорочення попиту: газовий шантаж путіна все ще стрясає ЄС

Європейським фабрикам і домогосподарствам, можливо, доведеться знову нормувати енергоспоживання, щоб підготуватися до наступної зими, оскільки вони намагаються адаптуватися до різкого падіння російських поставок, попередив керівник одного з найбільших європейських постачальників енергоресурсів. Після вторгнення росії в Україну в середині лютого лідери ЄС поспішили наростити свої запаси газу цієї зими, щоб забезпечити безпеку поставок і захистити громадян від ще більш високих цін на енергоносії, пише Express.

Хоча на російські поставки припадала частина газу, що надходив до сховищ, імпорт різко впав після вторгнення як через скорочення поставок, так і через намагання ЄС зменшити свою приголомшливу залежність від Кремля. До вторгнення в Україну на російський газ припадало 40% загального обсягу поставок в континентальну Європу. Але станом на серпень 2022 року ця цифра сягнула лише 17%. Після цього Європа почала нарощувати поставки скрапленого природного газу від альтернативних виробників з усього світу. Але це не єдиний важливий захід, необхідний для забезпечення надійності поставок.

Андерс Опедал, виконавчий директор норвезької нафтогазової компанії Equinor, попередив, що необхідне «подальше скорочення попиту», щоб допомогти заповнити газові сховища і наступної зими. Це сталося після того, як лідери ЄС уклали попередню угоду про енергозбереження.

Керівник Equinor заявив в інтерв'ю газеті Telegraph, що тепла погода досі допомагала підтримувати високі запаси газу в сховищах. Він додав: «Швидше за все, ми також зможемо поповнити сховища для наступної зими. Але це вимагатиме подальшого скорочення попиту. І це вимагатиме масового імпорту зрідженого природного газу».

Це означає, що саме імпорт буде одним з вирішальних факторів. Крім того, існують невідомі фактори, такі як погода, як в Європі, так і в Азії. Будь-які перебої з постачанням також матимуть вплив на ринок. Це сталося після того, як міністри енергетики 27 країн-членів ЄС, за винятком Угорщини, домовилися про добровільне 15-відсоткове скорочення використання газу взимку. Вони попередили, що це може стати примусовим, якщо Кремль повністю припинить постачання газу до Європи. Угоду було укладено через 24 години після того, як російський державний газовий конгломерат Газпром оголосив про скорочення поставок через головний газопровід «Північний потік-1». Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила президента росії володимира путіна у шантажі європейських країн за підтримку України шляхом «озброєння» поставок енергоносіїв.

Державний секретар Департаменту енергетичної безпеки та нульового споживання енергії Грант Шаппс сказав: «Ніхто не застрахований від зростання рахунків за електроенергію цієї зими, тому в інтересах кожного використовувати всі можливі способи, щоб споживати менше енергії, зберігаючи при цьому тепло в домівках і залишаючись у безпеці. За дуже невеликі кошти або взагалі без них ви можете заощадити кілька фунтів. Я закликаю людей взяти до уваги поради цієї нової кампанії та дотримуватися простих кроків, щоб зменшити свої рахунки за енергоносії».

Нагадаємо, що Німеччина хоче вжити заходів для обмеження імпорту російського скрапленого газу.

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