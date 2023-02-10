Ракетний удар по Україні 10 лютого: у ЗСУ назвали кількість збитих ракет (відео)

У п'ятницю, 10 лютого, під час масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. А з кораблів у Чорному морі — крилатими ракетами морського базування типу «Калібр».

Як повідомляють в Повітряних силах ЗСУ, станом на 11:30 противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, «Калібр». Ці цифри — з урахуванням нічних атак ворога.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе «Shahed-136/131», про які повідомляли раніше.

Ворог застосував 7 дронів-камікадзе, а також до 35 ракет комплексу С-300.

Головком ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомляв, що 10 лютого російські ракети пролетіли над Молдовою та Румунією. У Повітряних силах зазначали, що ЗСУ могли збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Повітряними силами ЗСУ

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