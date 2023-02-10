Випущені по Україні російські ракети пролетіли над країною НАТО, — Залужний

Під час масованого обстрілу України 10 лютого російські ракети пролетіли над Молдовою та Румунією. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети „Калібр“ здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети були запущені з акваторії Чорного моря», — повідомив він.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу, пише «Українська правда».

Він додав, що росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав. Зокрема раніше це було зафіксовано в Молдові.

Молдова підтвердила порушення свого повітряного простору російськими ракетами. Міністерство оборони країни виступило із офіційною заявою. Про це розповів у своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Так, о 10:18 російська ракета перетнула молдовський кордон над містом Мокра у Придністров'ї, а потім пройшла над містом Косавці Сорокського району та пішла у бік України. Міністерство оборони Молдови рішуче засуджує порушення повітряного простору країни.

Як писали «ФАКТИ», в Україні через масований обстріл розпочалися екстрені відключення електрики.

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