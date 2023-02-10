«Палало полум'я, руйнувалися плити, все сипалося…»: жертвами вибуху газу в Новосибірську стали 13 людей

У п'ятницю, 10 лютого, МНС росії уточнило дані про жертв вибуху газу в п'ятиповерховому будинку в Новосибірську.

НП сталася днем раніше у житловому будинку. Вибух спричинив обвалення двох під'їздів. Це не менше ніж 30 квартир. Також у п'ятиповерхівці почалася пожежа. Внаслідок цього загинуло 13 осіб, у тому числі дворічна дитина.

«Палало полум'я, руйнувалися плити, все сипалося, чоловіки кинулися допомагати, розгрібати. Намагалися витягувати з вікон людей. Витягти змогли при мені жінку з першого поверху. До верхніх не змогли підібратися, але вже під'їхали пожежники та почали спускати людей. Впав під'їзд повністю, а в сусідньому проходи були завалені, не могли люди пробратися», — розповів один із мешканців сусіднього будинку місцевому порталу НГС.

Постраждали ще 17 людей. Їм була потрібна медична допомога, 11 осіб госпіталізували.

За даними «Інтерфаксу», напередодні мешканці будинку зверталися до газової служби із заявою про витік газу. На місце приїжджали двоє спеціалістів, проте свою роботу вони провели не у повному обсязі.

Нагадаємо, це вже другий вибух газу в росії цього тижня. У вівторок, 7 лютого, НП сталася у місті Єфремов Тульської області. Внаслідок вибуху там обрушився один із під'їздів п'ятиповерхівки, загинули вісім людей.

Нагадаємо, що днями в Ростовській області росії горів нафтопереробний завод.

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