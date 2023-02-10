Днями правозахисники повідомляли про смерть у російській колонії «українського шпигуна» Костянтина Ширінга, який потребував операції на серці, але так і не отримав допомоги. А зараз стало відомо, що у СІЗО Новочеркаська помер ще один в'язень кремля — 60-річний політв'язень із Криму Джеміль Гафаров.

Як пише «Кримська солідарність», він потребував діалізу і кілька разів заявляв у суді, що не переживе етап у російську колонію. «Я зателефонувала до СІЗО, мені повідомили, що він помер. Сказали, що його сьогодні заберуть у морг», — повідомила юристка Ліля Гемеджі.

Джеміль Гафаров перебував у неволі майже чотири роки — його заарештували після обшуку 2019 року. У 2017 році він переніс значний інфаркт міокарда, тоді ж була діагностована хронічна ниркова недостатність з порушенням фільтрації нирок. Адвокати та родичі намагалися домогтися надання йому медичної допомоги, але всі їхні зусилля були марними.

У Кримській правозахисній групі нагадали, що 11 січня «Південний окружний військовий суд» ухвалив вирок у справі «другої сімферопольської групи» Хізб ут-Тахріір, до якої входив і Гафаров. Його засудили до 13 років ув'язнення. Після цього стан здоров'я в'язня кремля різко погіршився.

Нагадаємо, що організація Хізб ут-Тахріір функціонує в багатьох країнах світу, але лише в росії її визнали «екстремістською».

Раніше повідомлялося, що в окупованому криму загарбники під виглядом «боротьби з екстремістами» готують нові провокації проти кримських татар.

Фото «Кримської солідарності»

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