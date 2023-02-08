Поки в грузинській тюрмі вмирає громадянин України «особливий в'язень не грузинської влади, а російського диктатора путіна» Міхеіл Саакашвілі, у місті Новотроїцьку на Оренбуржі помер громадянин України

Костянтин Ширінг.

61-річний українець відбував 12-річний термін увʼязнення за звинуваченнями у шпигунстві та диверсійній діяльності на користь України у колонії N5. Ширінг потребував операції на серці, звертався за медичною допомогою, проте операцію йому так і не провели, повідомляє Кримська правозахисна група.

Минулого року тюремники відібрали у людини з низкою серцево-судинних захворювань ліки та тонометр.

Костянтин Ширінг переїхав до Криму із Запоріжжя у 2015 році. А у квітні 2020 він був затриманий у Феодосії разом із своєю цивільною дружиною Тетяною Кузьменко.

Затримання Кузьменко

Жінка служила прапорщиком у зенітному ракетному полку. За версією ФСБ, Ширінг умовив її надати йому секретну інформацію про свій полк. Також він звинувачувався у підготовці терактів та диверсій на півострові. Куратором його ФСБ назвало полковника Олега Ахмедова з ГУР МО України.

Ширінг свою вину не визнав, стверджував, що Тетяну змусили обмовити і себе, і його. Та його засудили до 12 років увʼязнення. Кузьменко — до 8 років з відтермінуванням на 2 роки — доки її дитина не досягне 14-річного віку.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», під виглядом «боротьби з екстремістами»: окупанти готують нові провокації проти кримських татар.

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