Під виглядом «боротьби з екстремістами»: окупанти готують нові провокації проти кримських татар

Активне використання карателями та спецслужбами окупантів для переслідувань кримських татар «кримського муфтіяту» Еміралі Аблаєва, який тісно пов'язаний зі злочинним «головою Криму» Сергієм Аксьоновим, триває вже не перший рік. Днями пропагандистський телеканал окупантів «Міллет» оприлюднив заяву «заступника муфтія» Раїма Гафарова, що всі мечеті повинні підкорятися виключно духовному лідерові Еміралі Аблаєву.

«В іншому випадку, кожна з них розглядається як зародок, який може приєднатися до «заборонених організацій», що є інструментами амбіцій чи політичних, чи фінансових цілей, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Дане посилання «муфтіяту» просте — невизнання кримськими татарами своїм «духовним лідером» того ж таки Аблаєва означає не просто протиправну заборону окупантами на відправлення обрядів, а й реальну перспективу в’язниці від злочинних загарбників.

Одночасно той же «Міллет» цитував усіляких «експертів», які вимагали «посилити боротьбу з екстремістами», а також такого собі «викладача школи № 42» Бекіра Аділова, який заявив, що нібито Меджліс кримськотатарського народу «об'єднався» з релігійною групою мусульман «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі».

За даними експертів, мета поширення окупантами таких абсурдних заяв — посилити на окупованій території переслідування кримських татар, в тому числі членів місцевих меджлісів саме як нібито «терористів» з «Хізб ут-Тахрір».

«При цьому прихильники цієї релігійної течії насправді ніколи не становили більшість кримськотатарських активістів. Нагнітання пропагандою окупантів питання нібито ісламського тероризму в Криму може бути інформаційною підготовкою для нових провокацій агресора за цим напрямом».

Водночас правозахисники повідомили про «геноцид», який окупанти влаштовують для корінного народу Криму — 90 відсотків тих, кого рашисти мобілізували на півострові для відправки на війну, складають кримські татари.

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