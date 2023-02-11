39.48 / 40.18 42.03 / 42.92
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В «Дії» розповіли, як отримати 5 тисяч доларів грошової допомоги: треба встигнути до 20 лютого

9:46 11 лютого 2023
валюта

В Україні запускають проєкт для розвитку українських наукоємних стартапів. Щоб відкрити власний бізнес, необхідно подати заявку на участь у конкурсі. Переможці отримають $ 5000 на свій стартап.

Захід організований Українським фондом стартапів разом з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством освіти та науки за підтримки партнера — GIST (Ініціативи «Глобальні інновації через науку та технології» — Global Innovation through Science and Technology initiative).

Кошти отримають ті, хто представить найоригінальніші проєкти.

В рамках конкурсу можна буде представити бізнес-ідею у будь-якому з наступних напрямків:

- охорона здоров'я;
- екологія та енергетика;
- біо- та агротехнології;
- промисловість та інфраструктура.

Заявку слід подати до 20 лютого за посиланням. https://usf.com.ua/science-business-gist-pitch-days/

Виберуть 24 переможців.

Нагадаємо, українцям, які постраждали від війни, чеська гуманітарна організація «Людина в біді» почала виплачувати грошову допомогу.

682

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Субсидії

Постраждають не лише боржники: українцям нагадали, кому і чому не нарахують субсидію на комуналку

жінка

Хотіла «вкрасти» чуже життя: росіянка намагалась вбити українку, щоб жити за її паспортом

гривні

Українцям почали виплачувати гроші від чеської гуманітарної організації: як отримати 6600 грн

Запитайте у своєї душі, чого хочете насправді і почніть діяти: гороскоп від Анжели Перл на 11 лютого

Запитайте у своєї душі, чого хочете насправді і почніть діяти: гороскоп від Анжели Перл на 11 лютого

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту