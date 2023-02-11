В «Дії» розповіли, як отримати 5 тисяч доларів грошової допомоги: треба встигнути до 20 лютого

В Україні запускають проєкт для розвитку українських наукоємних стартапів. Щоб відкрити власний бізнес, необхідно подати заявку на участь у конкурсі. Переможці отримають $ 5000 на свій стартап.

Захід організований Українським фондом стартапів разом з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством освіти та науки за підтримки партнера — GIST (Ініціативи «Глобальні інновації через науку та технології» — Global Innovation through Science and Technology initiative).

Кошти отримають ті, хто представить найоригінальніші проєкти.

В рамках конкурсу можна буде представити бізнес-ідею у будь-якому з наступних напрямків:

- охорона здоров'я;

- екологія та енергетика;

- біо- та агротехнології;

- промисловість та інфраструктура.

Заявку слід подати до 20 лютого за посиланням. https://usf.com.ua/science-business-gist-pitch-days/

Виберуть 24 переможців.

Нагадаємо, українцям, які постраждали від війни, чеська гуманітарна організація «Людина в біді» почала виплачувати грошову допомогу.

682

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram