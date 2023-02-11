У лікарні помер відомий британський кінематографіст

У п'ятницю, 10 лютого, у лондонській лікарні Черінг-Крос після нетривалої хвороби помер відомий британський кінорежисер Г'ю Гадсон. Йому було 86 років. До лікарні кінематографіст потрапив кілька днів тому. Причина поки що не називається.

Гадсон завоював світову славу у 1981 році, коли в прокат вийшов його фільм «Вогняні колісниці». По суті це був дебют режисера. Спортивна драма про двох британських бігунів, які змагалися на Олімпіаді в Парижі 1924 року, підкорила критиків та глядачів. Фільм отримав чотири премії «Оскар», у тому числі як найкраща картина року, «Золотий глобус» та премію BAFTA. «Вогняні колісниці» посідають 19-те місце у списку 100 найкращих британських фільмів за версією Британського інституту кіно. Музику до драми написав Вангеліс. Його саундтрек мав неймовірну популярність у всьому світі.

Великий успіх супроводжував також наступний фільм Гадсона «Грейстоук: Легенда про Тарзана, повелителя мавп». Він вийшов 1984 року. Головну роль у картині виконав Крістофер Ламберт.

Свій останній фільм режисер зняв у 2016 році. У драмі «Альтаміра» головні ролі виконали Антоніо Бандерас та Руперт Еверетт.

Гадсон був одружений двічі. Його першою дружиною була художниця Сюзан Міші. Вони зіграли весілля у серпні 1977 року. Через рік у них народився син.

Подружжя прожило разом понад 20 років. Вони розлучилися, коли у Гадсона почався роман із актрисою Меріам д'Або. Вона відома найбільше за головною жіночою роллю у фільмі «Іскри з очей» (одна з частин бондіани, в якій агента 007 зіграв Тімоті Далтон). У 2003 році Г'ю та Меріам одружилися.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що 10 лютого в Мадриді помер культовий іспанський кінорежисер Карлос Саура.

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