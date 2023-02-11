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Окупанти наввипередки поспішають до пекла: за добу ЗСУ ліквідували ще 1140 загарбників та знищили 27 дронів росіян

9:08 11 лютого 2023
втрати

Сили оборони України щодня знищують сотні російських загарбників, які прийшли до України.

Станом на ранок 11 лютого кількість знищеного особового складу росіян зросла ще на 1140 осіб. Загальна цифра втрат ворожої армії з 24 лютого вже перевищила 136 тисяч. Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.

Також знищено:

- танків — 3267 (+9) од.

- бойових броньованих машин — 6474 (+3) од.,

- артилерійських систем — 2270 (+19) од.,

- засобів ППО — 234 (+1) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1997 (+27),

- крилатих ракет — 857 (+61),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 5134 (+8) од.,

- спеціальної техніки — 214 (+3).

Українці дякують воїнам ЗСУ, моляться й просять Всевишнього дати їм сил вистояти перед російською ордою.

Нагадаємо, вчора Сили оборони збили 61 керовану ракету росіян та знищили 22 безпілотники, які летіли на українські міста. У Дніпропетровській області повітряна тривога тривала 5 годин, ворогові вдалося вразити три енергетичні об'єкти області.

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