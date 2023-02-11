Провокація та нісенітниця: адвокат розповів, що робити, коли людину затримали та незаконно доправили до ТЦК

Територіальні центри комплектування (ТЦК) почали видавати так звані «розпорядження» про розшук, затримання та доставлення осіб, які ухиляються від військового обов’язку. Але всі ці вимоги — правова нісенітниця та підміна понять, пише у своєму Telegram-каналі адвокат Роман Сімутін.

Він наголошує, що процедура оголошення в розшук передбачена кримінально-процесуальним кодексом (КПК) і вчиняється виключно після оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ухилення від призову за мобілізацією.

Після оголошення розшуку, слідчий звертається з клопотанням до суду про затримання та доставлення підозрюваного до органу поліції, який оголосив розшук.

Тобто оголосити в розшук і відповідно затримати можливо лише:

за ухвалою суду;

в межах відкритого кримінального провадження;

за наявності обґрунтованої підозри.

Також адвокат вважає підміною понять норму Порядку про те, що ТЦК може звертатися до поліції, щодо розшуку, затримання і доставлення громадян, які ухиляються від військового обов’язку, адже насправді ТЦК може залучати правоохоронців лише для «встановлення місцезнаходження» та «супроводження» до ТЦК.

Тож якщо вас пробують затримати заради доправлення до ТЦК, попросіть поліціянта пред’явити ухвалу суду про ваше затримання.

Нагадаємо, раніше призовникам роз'яснили, кому і як можуть вручати повістки співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки; представники органів місцевого самоврядування; керівники закладів освіти та керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності.



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