Окупанти 63 рази минулої доби атакували Херсонську область: є руйнування та поранені

Російські війська, які зберігають значну активність на території Херсонської області, минулої доби 63 рази атакували Херсон і область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу, також є поранені.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Так, окупанти вели вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Крім того, над областю було збито 4 БПЛА.

Кадри роботи ППО показав місцевий журналіст.

Сам обласний центр Херсон окупанти обстрілювали 16 разів, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу.

Минулої доби в Херсонській області через російські атаки троє мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, ворог спрямував ударні безпілотники і на сусідню Дніпропетровщину, пошкодивши там критичні енергооб'єкти.

Фото Суспільне Херсон

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