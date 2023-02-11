Окупанти 63 рази минулої доби атакували Херсонську область: є руйнування та поранені
Російські війська, які зберігають значну активність на території Херсонської області, минулої доби 63 рази атакували Херсон і область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу, також є поранені.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Так, окупанти вели вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Крім того, над областю було збито 4 БПЛА.
Кадри роботи ППО показав місцевий журналіст.
Сам обласний центр Херсон окупанти обстрілювали 16 разів, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу.
Минулої доби в Херсонській області через російські атаки троє мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, ворог спрямував ударні безпілотники і на сусідню Дніпропетровщину, пошкодивши там критичні енергооб'єкти.
Фото Суспільне Херсон22
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram