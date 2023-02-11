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Окупанти 63 рази минулої доби атакували Херсонську область: є руйнування та поранені

10:55 11 лютого 2023
Наслідки ворожого обстрілу

Російські війська, які зберігають значну активність на території Херсонської області, минулої доби 63 рази атакували Херсон і область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу, також є поранені.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Так, окупанти вели вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Крім того, над областю було збито 4 БПЛА.

Кадри роботи ППО показав місцевий журналіст.

Сам обласний центр Херсон окупанти обстрілювали 16 разів, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу.

Минулої доби в Херсонській області через російські атаки троє мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, ворог спрямував ударні безпілотники і на сусідню Дніпропетровщину, пошкодивши там критичні енергооб'єкти.

Фото Суспільне Херсон

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