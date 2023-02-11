Старанно ремонтував окупантам техніку: у звільненому селі спіймали зрадника-колаборанта

В Україні триває боротьба зі зрадниками, які допомагають російським агресорам.

У деокупованому селі Невське Луганської області затримали поплічника ворога, який ремонтував військову техніку рашистів та розвозив їх на позиції.



Як повідомили у Луганській обласній прокуратурі, 48-річний місцевий житель з початку повномасштабного російського вторгнення надавав допомогу окупаційним військам росії.

Слідством встановлено, що після захоплення села він добровільно розселяв військовослужбовців ворожої армії у власному та сусідньому будинку. Допомагав росіянам та контрольованим ними бойовикам «л/днр» у просуванні на Луганщині.

З власної ініціативи чоловік ремонтував пошкоджену військову техніку окупантів — БТРи, бойові та легкові машини, які використовувалися проти українських захисників. У деяких випадках транспортував танки та іншу техніку загарбників.

Під час окупації фігурант власним автомобілем перевозив особовий склад армії агресора на вогневі позиції на території Луганської та Донецької областей.

Також неодноразово залучався до розвантаження боєприпасів на складах у Невському та сусідньому селі Макіївка.

Зраднику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ затримали колаборантів з Луганської області, які намагалися влаштуватися на роботу в українські держустанови.

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