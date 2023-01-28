Намагалися влаштуватися у Пенсійний фонд та райдержадміністрацію: СБУ на Луганщині затримала колаборантів

Співробітники СБУ затримали колаборантів з Луганської області, які намагалися влаштуватися на роботу до українських держустанов.

Раніше було затримано зрадника, який намагався працевлаштуватися до Управління оборонної роботи Сумської обласної військової адміністрації.

Як повідомили у спецслужбі, було затримано громадян України, які працювали у «відділеннях пенсійного фонду ЛНР» у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини.

Зловмисники прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців зі Сходу України.

Приховуючи свою співпрацю з ворогом, один з них намагався влаштуватися у регіональному підрозділі Пенсійного фонду.

Інший колаборант — планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з росією.

«У разі успішної реалізації ворожих планів поплічники агресора могли отримати доступ до закритої інформації для подальшої передачі російським окупантам», — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Матеріали провадження направлені до суду.

Нагадаємо, на Запоріжжі затримали співробітника СБУ, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб.

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