39.93 / 40.58 42.82 / 43.65
Київ: -3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Намагалися влаштуватися у Пенсійний фонд та райдержадміністрацію: СБУ на Луганщині затримала колаборантів

11:59 28 січня 2023
затримання

Співробітники СБУ затримали колаборантів з Луганської області, які намагалися влаштуватися на роботу до українських держустанов.
Раніше було затримано зрадника, який намагався працевлаштуватися до Управління оборонної роботи Сумської обласної військової адміністрації.

Як повідомили у спецслужбі, було затримано громадян України, які працювали у «відділеннях пенсійного фонду ЛНР» у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини.

Зловмисники прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців зі Сходу України.

Приховуючи свою співпрацю з ворогом, один з них намагався влаштуватися у регіональному підрозділі Пенсійного фонду.

Інший колаборант — планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з росією.

«У разі успішної реалізації ворожих планів поплічники агресора могли отримати доступ до закритої інформації для подальшої передачі російським окупантам», — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Матеріали провадження направлені до суду.

Нагадаємо, на Запоріжжі затримали співробітника СБУ, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб.

375

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Астрологія

Щасливчики лютого: астрологи назвали три знаки зодіаку, яким останній місяць зими принесе успіх

бритва

Бритва знову буде як новенька: як можна легко наточити леза за допомогою фольги (відео)

винищувач

Точно не Німеччина: стало відомо, хто допоможе із винищувачами Україні в лютому

Лорак

Ані Лорак «нанесла удар» по росіянах: розповіла правду про війну

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту