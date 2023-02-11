Як почистити пральну машину без «хімії»: лише натуральні засоби

Пральну машину слід регулярно чистити, щоб всередині не накопичувався осад, який може спричинити появу цвілі, грибка і неприємного запаху. Якщо ж появи цвілі уникнути не вдалося, її можна знищити за допомогою доступних усім соди та оцту.

Для цього, радять фахівці, оберіть в машині режим прання з найгарячішою температурою води, додайте 4 склянки білого оцту і запустіть прання. Щойно машинка повністю заповниться рідиною, зупиніть її та дайте постояти так близько години. Оцет допоможе очистити стінки пральної машини від накипу та осаду.

Не забудьте очистити дозатор та пральну машину зовні — за допомогою зубної щітки та води з оцтом.

Після перерви увімкніть пральну машину знову.

Якщо вже пройшла одна година після того, як ви залили до машини оцет, запустіть цикл знову, щоб вона закінчила прання. Зачекайте, щоб вода повністю стекла.

Наступним етапом йде обробка машини содою. До барабану машини насипте 1 склянку харчової соди, додайте кілька крапель ефірної олії на вибір (чебрець, орегано, лаванда, гвоздика, шавлія). Виберіть найдовший режим прання з теплою температурою води і запускайте.

Після закінчення прання відкрийте кришку пральної машини і дайте їй повністю висохнути всередині.

Додатково: у машинах із горизонтальним завантаженням особливу увагу слід звернути на гумові прокладки, де накопичується більше плісняви. Тому обов'язково нанесіть на них оцет, а потім добре протріть поверхню.

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