Під час прання зникло світло: наскільки це небезпечно для пралки і як її перезапустити

Україна вже кілька місяців живе з постійними відключеннями електроенергії. Це вносить корективи у всі сфери життя, у тому числі й у побутову. Іноді під час відключення світла люди застряють у ліфтах, ламається побутова техніка. Часто запускаючи пральну машину, неможливо розрахувати, чи закінчить вона свій цикл прання чи ні.

При відключенні світла пральна машинка зупиняється й не завжди продовжить прання після повторного ввімкнення.



Білизна у пральній машині може знаходитися максимум 12 годин, після чого у неї може з'явитися запах. Але якщо концентрація хлорки та прального порошку — висока, то запаху не буде й кілька діб.



А подальша поведінка пральної машини залежить від її моделі.



Виробники дорожчих сучасних моделей передбачили вимкнення світла. Тому машини після включення світла легко продовжують свою роботу на колишньому режимі, пише Ukr.Media.



Старіші моделі пральних машин можуть не включатися автоматично. Вони вимагатимуть перезавантаження. Для цього потрібно натиснути кнопку «Пауза/Пуск», а потім знову увімкнути її.

Якщо це не спрацювало, витягніть з розетки штекер на кілька секунд, а потім знову увімкніть його.

Такі маніпуляції майже завжди допомагають техніці перезапустити. Якщо машина все одно відмовляється працювати, потрібно вибрати інший режим прання.

На думку фахівців, раптове відключення електроенергії ніяк не зашкодить пральній машині. Небезпека є прі включенні світла, коли відбувається стрибок напруги. Він небезпечний для будь-якої техніки.

Нові моделі часто захищені від цієї проблеми, а старі — ні. Тому бажано витягти штекер з розетки, а потім увімкнути його, коли дадуть світло.



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