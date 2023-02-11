Чемпіона світу та тріумфатора Ліги чемпіонів Мануеля Нойєра звинуватили у гей-зв'язку з тренером

Чемпіон світу-2014 та двічі переможець Ліги чемпіонів німець Мануель Нойєр, який зламав ногу під час відпустки, несподівано опинився в центрі скандалу.

Проходячи відновлення після перенесеної операції, голкіпер дізнався, що 42-річного Тоні Тапаловича, який працював тренером воротарів «Баварії» з 2011 року, було звільнено. Мануель не став мовчати та публічно розкритикував рішення клубу. «Це великий удар і для мене, і для Тоні. Це сталося несподівано. Я не розумію, чому це сталося, це сильно вдарило по мені та моїй кар'єрі, ніби хтось вирвав мені серце», — зазначив Нойєр.

Подібна витівка не залишилася непоміченою. Виконавчий директор «Баварії» Олівер Кан засудив слова молодшого колеги, клуб оштрафує голкіпера на місячну зарплату, а це понад 1,5 млн євро, а головний тренер передасть капітанську пов'язку Йозуа Кімміху.

Утім, за інформацією джерела, наближеного до «Баварії», відносини Нойєра та Тапаловича не обмежувалися професійними та просто дружніми. «Мануель розповість про все, коли завершить кар'єру. Наразі він не може цього зробити, оскільки є капітаном збірної Німеччини та „Баварії“. Послухайте, він був одружений, при цьому ніколи не мав дітей та розлучився. Кажуть, він заплатив за шлюб, щоб це виглядало, начебто він натурал. А останні п'ять років поспіль, або щось таке, він їздив відпочивати до Хорватії з тренером воротарів», — йдеться у повідомленнях, які поширюються в соцмережах, із натяком на нетрадиційну сексуальну орієнтацію футболіста.

У будь-якому випадку, поки сам Мануель, який виграв за свою кар'єру 32 трофеї з клубами та збірною, а також безліч індивідуальних нагород, не підтвердить чи не спростує цю інформацію, вона так і залишатиметься лише чутками.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екскохана звинуватила колишнього футболіста «Динамо» Беньяміна Вербича у нетрадиційній сексуальній орієнтації.

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