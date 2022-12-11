Легендарний воротар Мануель Нойєр потрапив до лікарні під час відпустки (фото)

Знаменитий воротар «Баварії» Мануель Нойєр, який зі збірною Німеччини сенсаційно вилетів з ЧС-2022 вже після групового турніру, зламав ногу під час катання на лижах у відпустці, повідомляє Bild.

Один з найкращих голкіперів світу вже переніс операцію в одній з клінік за 70 км від Мюнхена і вибув з ладу до кінця сезону.

«Що казати, кінець року точно міг би бути кращим… Я намагався очистити свою голову від зайвих думок під час катання на лижах, але отримав перелом гомілки. Вчорашня операція пройшла добре. Дуже дякую лікарям! Однак мені боляче усвідомлювати, що нинішній сезон для мене закінчився», — написав Мануель Нойєр у своєму Instagram.

Керівництво «Баварії» поки що відреагувало на такий непрофесіоналізм свого капітана (у контрактах футболістів зазвичай є пункт, який забороняє їм займатися екстремальними видами спорту) виключно словами підтримки.

«Жахливо, що Мануель потрапив у таку історію, і, звісно, всі наші думки з ним. Я розмовляв з ним вчора і сьогодні, операція пройшла якнайкраще. Мануель отримає будь-яку підтримку. Він сильна особистість і повернеться. Бажаю йому всього найкращого, він може покластися на «Баварію»! - заявив спортивний директор мюнхенського клубу Хасан Саліхаміджич.

Додамо, що чемпіон світу Мануель Нойєр завоював за свою клубну та міжнародну кар'єру 31 командний трофей, а також підкорив безліч індивідуальних досягнень (зокрема, він п'ять разів визнавався найкращим воротарем Європи).

До речі, після розлучення з дружиною голкіпер живе з дівчиною, котра на 15 років молодша за нього.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мануель Нойєр повідомив про тяжку хворобу, через яку переніс три операції.

Фото Instagram, dfb. de

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