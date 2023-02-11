«Розділяємо біль і допомагаємо»: Зеленський приніс квіти до посольства Туреччини в Києві

Президент Володимир Зеленський 11 лютого відвідав Посольство Турецької Республіки в Україні та вшанував пам’ять загиблих унаслідок руйнівного землетрусу, який стався 5−6 лютого.

Глава держави відзначив людяність українців, які продовжують приносити квіти та іграшки під стіни посольства, вшановуючи пам'ять загиблих від стихії дорослих і дітей.

Дитячі іграшки біля стіг посольства

Очільник української держави і собі поклав квіти на території Посольства.

«Прийміть найщиріші співчуття від мене особисто та від імені народу України. Жахлива трагедія, що в одну мить забрала стільки життів, відгукнулася глибоким болем у наших серцях. Розділяємо біль турецького народу та допомагаємо у цей важкий час. Вічна пам’ять загиблим. Якнайшвидшого одужання постраждалим», — сказав він у спілкуванні з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Довідково: станом на ранок 11 лютого, загальна цифра жертв землетрусу становила 23 726 тисяч осіб, зокрема у Туреччині, за заявами влади, загинуло 20 213 людей. Ще 80 052 особи повідомили про травми.

Участь у розборі завалів бере і команда рятувальників ДСНС України.

До речі, українцям також нагадали про правила безпечної поведінки під час землетрусу.

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