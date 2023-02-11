Дмитро Комаров «запалив» соцмережі, заговоривши з коханою та фанатами українською мовою

Ведучий програми «Світ навиворіт» Дмитро Комаров, який після початку повномасштабного вторгнення росії став робити репортажі з фронту та зі звільнених міст, заговорив українською мовою.

На офіційній сторінці каналу «1+1» в Instagram повідомили, що 3 березня відбудеться прем'єра циклу «Світ навиворіт з Дмитром Комаровим. У пошуках скарбів Колумбії». Сезон було знято ще до 24 лютого минулого року, але глядачі не змогли побачити прем'єру через вторгнення росії.

В анонсі йдеться про те, що у новому сезоні телеведучий знайомитиме глядачів з країною неймовірних багатств та вирушить на пошуки скарбів.

«Мало хто знає, що саме з Колумбії походять легенди про міфічну „золоту країну“ Ельдорадо. І не безпідставно. Дмитро Комаров спробує розгадати таємниці, приховані у густих лісах Колумбії, та у своєму стилі показати цю країну зсередини», — йдеться у повідомленні.

До цього, 24 лютого, відбудеться прем'єра авторського документального проєкту Дмитра Комарова під назвою «Рік», у якому ведучий показав війну з тих ракурсів, які не показують у новинах.

Як відомо, Комаров ще донедавна вперто вів «Світ навиворіт» та робив публікації російською мовою. Тепер ведучий перейшов на «солов'їну»: обидва проєкти озвучено Дмитром українською.

Фанати у коментарях підтримали відмову Комарова від мови країни-окупанта: «Класно. Але, яка ціна того, щоб усі заговорили українською»; «Хто я така, щоб пройти повз і не відзначити чудову українську мову».

Нагадаємо, після ударів по Києву у жовтні 2022 року Комаров зізнався, що після побаченого він вкотре намагався осмислити те абсолютне зло, яке росіяни творили й творять в Україні. Він сказав, що відчуває до них зневагу. «Головне — зневага. Я не поважаю вас, росіяни. Я зневажаю ваш уряд і армію. Я зневажаю кожного з вас, хто радий цій війні», — сказав ведучий.

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